Palermo – Reggiana, arbitra Pezzuto: sei precedenti con i rosanero

Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce l’arbitro di Palermo–Reggiana, sfida valida per la prima giornata della Serie B 2025/26, in programma sabato 23 agosto alle ore 21. Per il fischietto salentino si tratterà della settima direzione con i rosanero.

Pezzuto ha già arbitrato il Palermo in sei occasioni. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2023/24, con la gara Spezia–Palermo terminata 1-0. In precedenza: nel 2014/15, in Serie A con il Sassuolo, la sfida era finita 0-0 (debutto nella massima serie per l’arbitro); nel 2017/18, in B contro il Cesena, altro 0-0; nel 2018/19, sempre in B, Palermo–Venezia 1-1; nella passata stagione, Pisa–Palermo 1-1. L’unica vittoria rosanero con Pezzuto risale invece al campionato 2023/24, nel match contro il Lecco.

La squadra arbitrale sarà completata da Di Giacinto e Pascarella come assistenti, Vogliacco nel ruolo di quarto ufficiale, Volpi al Var e Del Giovane come Avar.





La designazione completa

PALERMO – REGGIANA h. 21.00

PEZZUTO

DI GIACINTO – PASCARELLA

IV: VOGLIACCO

VAR: VOLPI

AVAR: DEL GIOVANE

LEGGI ANCHE

PALERMO, ORA SERVONO I GOL