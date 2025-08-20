“Calciomercato LIVE” torna venerdì alle 19.30 sul sito e su Facebook

Venerdì 22 agosto torna “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Occhio all’orario, perché si andrà in onda alle 19.30.

Confermatissima la location: si ritorna alla pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo, in via dei Quartieri. Confermatissimo anche il tenore leggero e scanzonato del format a cui potrete contribuire con i vostri commenti (possibilmente ironici) e le domande sulle ultime notizie di calciomercato.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito, grazie all’articolo che verrà pubblicato in apertura. Non mancheranno gli approfondimenti tattici alla luce di quanto successo nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Si parlerà ovviamente della prima di campionato, con la Reggiana, partita in programma sabato 23 agosto alle 21.00.





Vi aspettiamo alle 19.30 sulla pagina Facebook di Stadionews per una serata all’insegna del calciomercato rosanero, e non solo.

