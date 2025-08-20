Manchester City, Guardiola vuole Donnarumma. Prima la cessione di Ederson

Il Manchester City vuole approfittare della separazione tra Donnarumma e il Paris Saint Germain: secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani inglesi, Guardiola vorrebbe avere sin da subito il portiere italiano in squadra.

La trattativa non può però decollare se prima non viene ceduto Ederson, portiere titolare nelle ultime stagioni al City, in uscita direzione Turchia. Il Galatarasay infatti, autore di un mercato faraonico, vorrebbe mettere la ciliegina sulla torta con l’estremo difensore brasiliano.

Donnarumma intanto aspetta: il portiere è al momento fuori rosa e ha già pubblicato sui propri social una lettera d’addio ai tifosi parigini. Esiste anche l’ipotesi che prevede una stagione di tribuna per “Gigio”, che si libererebbe poi a parametro zero.





