Palermo – Reggiana, attesi almeno 250 tifosi ospiti al “Barbera”

Non mancherà il sostegno dei tifosi emiliani al “Barbera”. Come riportato dal Corriere di Reggio, saranno almeno 250 i sostenitori granata presenti per l’esordio in campionato contro il Palermo di Inzaghi: un numero tutt’altro che trascurabile, considerando la lunga trasferta di 1.326 chilometri.

La Reggiana, del resto, può contare sempre su un seguito fedele, segno dell’affetto che circonda la squadra. I granata, reduci dal tredicesimo posto della scorsa stagione, puntano ora a confermare o addirittura migliorare quel risultato.

Tra i tifosi ospiti ci sarà anche chi ha approfittato delle vacanze estive per arrivare già a Palermo, e che avrà così l’occasione di vivere da vicino il debutto stagionale. Ad attenderli, però, ci sarà un “Barbera” infuocato: sono attesi infatti circa 27.000 tifosi rosanero.





