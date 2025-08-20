Calciomercato Serie B: Bari, altro acquisto dopo Castrovilli. Il Monza saluta Colpani
Il Bari è senza dubbio la squadra più attiva in questa fase del mercato di Serie B. Dopo l’acquisto ormai definito di Gaetano Castrovilli, pronto a tornare in biancorosso dopo l’esperienza del 2016/17, il club pugliese è vicino a piazzare un altro colpo, questa volta in attacco.
Il nome è quello di Mirko Antonucci, che – secondo quanto riportato da RadioBari – dovrebbe sbarcare in città già nella serata di oggi, 20 agosto. L’esterno offensivo arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Fuori dai piani dello Spezia, Antonucci ha chiuso l’ultima stagione con 2 reti in 20 presenze, ma nell’annata precedente con la maglia del Cittadella aveva realizzato 11 gol in 37 partite, confermando di poter essere un profilo interessante per la Serie B.
Capitolo uscite: si avvicina l’addio di Andrea Colpani al Monza. Il fantasista è a un passo dalla Cremonese in Serie A, con un’operazione ormai ai dettagli: si parla di prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato alla permanenza dei grigiorossi nella massima serie.
LEGGI ANCHE
CALCIOMERCATO LIVE TORNA VENERDI’ ALLE 19.30