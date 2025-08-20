Palermo, sale la febbre per l’inizio del campionato: in oltre 23 mila al Barbera. Il dato aggiornato
Sale la febbre per l’inizio del campionato: dopo circa 24 ore dall’apertura della vendita dei biglietti per Palermo – Reggiana gli spettatori previsti sono oltre 23 mila (23.452 secondo quanto riportato dal club rosanero nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto).
Il che significa che in circa un giorno sono stati venduti oltre 8 mila biglietti (gli abbonati sono poco più di 15 mila): un dato destinato a crescere nei prossimi giorni.
Sembra ormai una formalità superare quota 25 mila, non è escluso, dato l’entusiasmo dilagante, che si possano raggiungere i 30 mila titoli emessi. Un numero che non viene raggiunto in un match ufficiale dalla partita di playoff contro il Venezia del 2024.
