Calciomercato Palermo, Buttaro saluta: è fatta col Foggia di Delio Rossi

Sta per chiudersi l’avventura di Alessio Buttaro al Palermo. Secondo quanto riportato da La Casa di C (Gianluca Di Marzio), il difensore romano è infatti a un passo dalla firma con il Foggia di Delio Rossi, pronto a ripartire dalla Serie C.

Una categoria che conosce bene e che ha già conquistato con i rosanero nella stagione 2021/22, quando la promozione arrivò attraverso i playoff.

Buttaro era uno dei sei esclusi dal progetto tecnico, insieme a Di Mariano, Insigne e Nikolaou, che hanno già lasciato la piazza. In uscita anche Saric, vicino all’Antalyaspor, mentre resta da definire il futuro di Verre.





Con la maglia del Palermo, il classe 2002 chiude un ciclo di quattro stagioni, collezionando 65 presenze e mettendo a segno due reti: la prima contro il Como nell’1-1 del campionato 2022/23, la seconda contro il Cosenza l’anno successivo.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO LIVE TORNA VENERDI’ ALLE 19.30

PALERMO, ORA SERVONO I GOL

PALERMO – REGGIANA: ARBITRA PEZZUTO