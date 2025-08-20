Calciomercato Palermo, Buttaro saluta: è fatta col Foggia di Delio Rossi
Sta per chiudersi l’avventura di Alessio Buttaro al Palermo. Secondo quanto riportato da La Casa di C (Gianluca Di Marzio), il difensore romano è infatti a un passo dalla firma con il Foggia di Delio Rossi, pronto a ripartire dalla Serie C.
Una categoria che conosce bene e che ha già conquistato con i rosanero nella stagione 2021/22, quando la promozione arrivò attraverso i playoff.
Buttaro era uno dei sei esclusi dal progetto tecnico, insieme a Di Mariano, Insigne e Nikolaou, che hanno già lasciato la piazza. In uscita anche Saric, vicino all’Antalyaspor, mentre resta da definire il futuro di Verre.
Con la maglia del Palermo, il classe 2002 chiude un ciclo di quattro stagioni, collezionando 65 presenze e mettendo a segno due reti: la prima contro il Como nell’1-1 del campionato 2022/23, la seconda contro il Cosenza l’anno successivo.
1 thought on “Calciomercato Palermo, Buttaro saluta: è fatta col Foggia di Delio Rossi”
Mi dispiace che Buttaro se ne vada perché fu uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B. Di quella squadra targata Baldini ora rimane in organico solo Brunori. Però non riesco a dimenticarmi che Alessio, appena entrato in campo per una delle rarissime comparsate concessegli da Dionisi, si fece bruciare in velocità e resistenza dall’ex Masciangelo, che correva più o meno a vuoto da 90 minuti filati, favorendo così l’ennesimo gol in Zona Cesarini del Cittadella fatale ai rosanero. Credo che proprio in quella svogliata rincorsa Buttaro dimostro’ di non essere più un giocatore da Palermo nella testa prima ancora che nelle gambe. Gli auguro, comunque, di ricostruirsi una carriera a Foggia grazie agli insegnamenti tattici e ai cazziatoni formativi del Maestro Delio Rossi. Buona vita, Alessio.