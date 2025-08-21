Palermo con i favori del pronostico: anche i bookmakers vedono “tutto rosa” LE QUOTE

Nessun dubbio, almeno per i bookmakers: il Palermo è la squadra da battere. I rosanero di Pippo Inzaghi partono in pole position nella corsa alla Serie A, forti di un organico costruito con giocatori di categoria superiore e della voglia di riscatto dopo tre stagioni al di sotto delle attese.

E non si parla solo di promozione. I principali operatori di scommesse vedono infatti il Palermo come il grande favorito addirittura per il primo posto in classifica. Le cifre parlano chiaro: Planetwin365, Goldbet e Lottomatica quotano il trionfo dei rosa a 2.50.

Le rivali inseguono da lontano

Dietro, a distanza, inseguono Venezia ed Empoli: i lagunari si fermano a 5.00, i toscani oscillano tra 6.00 e 8.00. Snai ed Eurobet confermano la tendenza: rosanero a 2.75, mentre le rivali più accreditate vengono valutate rispettivamente 4.75 e 6.50. E l’altra retrocessa, il Monza? Per quasi tutti i siti di scommesse vale tra 8.00 e 10.00, lontana dal podio dei favoriti.





Perché il Palermo è favorito

Il Palermo è dato favorito non solo per qualità della rosa, ma anche per l’entusiasmo che circonda la squadra. L’arrivo di Inzaghi, un mercato mirato e persino eventi come l’amichevole di lusso con il Manchester City hanno acceso la passione della piazza, fondamentale se costante per tradursi in risultati concreti.

A tutto ciò si aggiunge la voglia di riscatto dopo tre stagioni al di sotto delle aspettative, il sostegno di una società solida alle spalle come il City Football Group e l’ambizione di tornare ai fasti di un tempo, quando la Serie A non era un traguardo da raggiungere ma una presenza stabile e naturale per i rosanero.

La lezione della scorsa stagione

Ma attenzione: i pronostici non sono mai garanzia di successo. Lo sanno bene i tifosi palermitani. Anche un anno fa, con Dionisi in panchina, i rosa partivano in prima fila dopo un avvio brillante e il passaggio in Coppa Italia (contro il Parma).

Poi la realtà si è rivelata ben diversa: entusiasmo svanito e ottavo posto finale. A completare la frittata l’eliminazione nel turno preliminare dei playoff per mano della Juve Stabia, che poteva almeno servire a salvare la faccia.

Quando i bookmaker ci azzeccano (e quando no)

Diverso il copione due stagioni fa, quando i bookmakers puntarono sul Parma. Pronostico rispettato, ma le altre “big” indicate alla vigilia, Sampdoria e Spezia, naufragarono strada facendo, chiudendo rispettivamente al settimo e addirittura al quindicesimo posto.

Tre anni fa, nella stagione 2022/23, nessuno avrebbe scommesso invece sullo straordinario cammino del Frosinone, partito tra le ultime della lista ma arrivato a sorprendere tutti.

