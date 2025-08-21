GdS – “Palermo, in settimana il nodo Magnani”
Si attende soltanto l’ufficializzazione del trasferimento di Saric all’Antalyaspor; il calciatore bosniaco lascia definitivamente il capoluogo siciliano. Per lui è previsto un contratto con il club turco fino al 2028.
Nel corso di questo fine settimana, inoltre, il Palermo definirà la situazione riguardante Magnani. Il difensore centrale, assente per motivi personali da oltre due settimane con permesso societario, a breve riceverà indicazioni circa la possibilità di proseguire la sua esperienza nel team rosanero.
Qualora ciò non fosse possibile, la società sarà costretta ad intervenire sul mercato. Il nome principale per un’eventuale sostituzione dell’ex Verona rimane quello di Vogliacco del Genoa.