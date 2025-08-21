Accardi: “Sabato c’è Palermo-Reggiana, sulla carta non c’è storia ma…”

“Il Palermo è la squadra favorita, insieme al Venezia“. Questa l’opinione sulla serie B di Beppe Accardi, operatore di mercato intervistato da Tuttomercatoweb su vari remi.

“Sabato c’è Palermo-Reggiana, sulla carta non c’è storia ma la Serie B ci ha insegnato che è un campionato difficoltoso. In queste prime partite le squadre forti hanno solo da perdere. Se non vinci, cominciano le chiacchiere”.

Infine, l’opinione sull’ex rosanero Lucca. “L’hanno pagato tanto. Mi aspetto che sia pronto e che dia un grande contributo”



