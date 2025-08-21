Reggiana, colpo in vista del Palermo: ufficiale l’arrivo di Novakovich

Colpo di mercato per la Reggiana: è ufficiale l’arrivo a titolo definitivo di Andrija Novakovich dal Venezia. L’attaccante statunitense, classe 1996, ha firmato un contratto biennale e sarà subito a disposizione per la sfida di sabato contro il Palermo.

Reduce da un’annata altalenante con il Bari – 3 reti in 28 presenze – Novakovich porta in dote un’esperienza importante in Serie B: 198 partite e 28 gol complessivi. Indosserà la maglia numero 9 granata.

La nota

AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo definitivo dal Venezia l’attaccante Andrija Novakovich, che si lega al club granata firmando un contratto biennale con opzione di estensione per un’ulteriore stagione sportiva.





Nato a Milwaukee da una famiglia di origine serba il 21 settembre 1996, Novakovich inizia il proprio percorso sportivo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda. Approda in Italia nel 2019 e con la maglia del Frosinone totalizza oltre 100 presenze in tre stagioni, mettendo a segno 19 gol e servendo 20 assist in Serie B. Nell’estate del 2022 si trasferisce al Venezia e contribuisce al raggiungimento dei playoff da parte dei lagunari, mettendo insieme 37 presenze tra campionato e Coppa Italia con 1 gol e 3 assist. Nella stagione 2023/24 accresce la sua esperienza in cadetteria vestendo la maglia del neopromosso Lecco, con la quale realizza 6 gol e 1 assist in 38 partite. Il campionato appena concluso lo disputa a Bari, scendendo in campo in 28 gare di campionato realizzando 3 gol e 2 assist.

Arriva in città il primo calciatore statunitense della storia granata. Benvenuto a Reggio Emilia, Andrija!

