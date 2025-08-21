Reggiana, Dionigi: “Il Palermo e altre quattro sono destinate a fare un campionato di vertice”

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, è stato intervistato per “Il Resto del Carlino” e ha parlato del campionato di Serie B, in procinto di cominciare. Il tecnico ha indicato il Palermo, primo avversario che i granata dovranno sfidare, tra le favorite per la promozione.

“Penso che Spezia, Venezia, Palermo, Empoli e Monza siano destinate a fare un campionato di vertice, per i primi due posti. Subito dopo ci sono Modena e Bari, che hanno speso tanto, e poi un po’ tutte le altre che lotteranno per salvarsi o fare la sorpresa, com’è stata la Juve Stabia nella passata stagione”, afferma.

Sui punti di forza e di debolezza della sua squadra, dice: “Come punto di forza voglio sottolineare l’aspetto mentale. I punti deboli potrebbero sembrare le risorse a disposizione di tante altre squadre che hanno budget clamorosamente superiori ai nostri, ma noi dobbiamo metterci la voglia di sopperire a questo gap“.





