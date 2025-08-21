Palermo, sirene di mercato per Di Francesco: un club di Serie B interessato

Il nome di Federico Di Francesco entra con decisione nel taccuino del Catanzaro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, l’esterno offensivo del Palermo, attualmente fermo ai box per infortunio, sarebbe finito nel mirino della dirigenza giallorossa.

Dopo un mercato frizzante, il club calabrese sta valutando eventuali colpi last minute per rinforzare ulteriormente la rosa. Il direttore sportivo, Ciro Polito, spesso protagonista nelle battute finali delle sessioni di mercato, segue con attenzione l’evolversi della situazione. E l’ipotesi Di Francesco rappresenterebbe un vero colpo ad effetto per la categoria.

Di Francesco a Palermo non ha ancora trovato la continuità desiderata. Nonostante la stima di Inzaghi, che lo ha provato in più ruoli – esterno, trequartista e persino mezzala nel 3-5-2 – lo spazio per lui appare limitato. Non è un titolarissimo, ecco. Per questo il Catanzaro valuta se ci siano i margini per intavolare una trattativa con i rosanero.





Al momento, tuttavia, l’operazione appare complessa. A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Palermo difficilmente si priverà di un profilo duttile come Di Francesco, che potrebbe rivelarsi prezioso nel corso della stagione. Molto dipenderà dalle strategie del club siciliano, soprattutto in relazione alle possibili mosse in lista over, attualmente al completo.

