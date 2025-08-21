Forte: “Il Catania deve puntare a vincere e tornare in Serie B”

Francesco Forte, nuovo attaccante del Catania, è stato intervistato per “La Sicilia” e ha parlato degli obiettivi stagionali dei rossazzurri, carichi per disputare un campionato di alto livello.

“Inutile negarlo, il Catania deve puntare a vincere e tornare in B, questa piazza merita la cadetteria e non solo. Ho sentito questa responsabilità, dobbiamo subito partire forte. Ci vorranno tanto impegno, sacrificio e umiltà. I risultati ci daranno consapevolezza – afferma – . Il “Massimino” è incredibile, uno dei motivi che mi ha spinto a venire a Catania, so quanto il nostro pubblico sia importante e dovremo essere bravi con le prestazioni e i risultati a creare entusiasmo portando i tifosi dalla nostra parte”.

“Sto bene, provengo da un periodo nel quale non ho avuto molta continuità ma mi sono allenato duramente in questi mesi. Ho seminato, arriverà il momento di raccogliere. Ho lavorato tanto e sono pronto ad affrontare eventuali difficoltà e superarle. C’è grande voglia di raggiungere l’obiettivo a tutti i costi. I gol per me sono tutto, quando non segno sto male”, dice.





