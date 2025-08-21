(AGGIORNATO IL 21 AGOSTO, ORE 11.55). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Reggiana, match valido per la 1a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 23 agosto, alle ore 21.00, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Francesco, Magnani, Gomes, Peda





Squalificati: /

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo.

Indisponibili: Sampirisi, Urso, Girma

Squalificati: /

Inzaghi dovrebbe scegliere la strada della continuità. Dopo le ultime prove contro Manchester City e Cremonese, l’allenatore sembra aver definito l’assetto ideale con cui affrontare la prima di campionato. Il Palermo si presenterà con il consueto 3-4-2-1 ‘liquido’, sistema di gioco che nel corso della gara può trasformarsi nel 3-5-2. Rispetto alla sfida di Coppa Italia di sabato scorso, sono attese al massimo un paio di novità nell’undici titolare. Sul fronte delle assenze, restano indisponibili Gomis, Di Francesco, Magnani, Gomes e Peda.

Difesa

Tra i pali conferma per Bardi, protagonista nell’ultima sfida contro la Cremonese. In difesa, l’indisponibilità di Peda apre le porte a Diakité, pronto a occupare il ruolo di braccetto destro. Nessun dubbio invece sugli altri due interpreti: Bani al centro e Ceccaroni sul centrosinistra restano punti fermi nello scacchiere difensivo.

Centrocampo

A centrocampo potrebbe essere confermato l’assetto visto a Cremona. Pierozzi e Augello agirebbero sulle corsie esterne, mentre in mezzo ci sarebbe spazio per Segre – tra i più positivi nell’ultima gara – e Ranocchia. Gomes non dovrebbe essere della partita, mentre Blin potrebbe accomodarsi ancora in panchina.

Attacco

L’altra possibile novità, oltre a Diakité, riguarderebbe il ritorno dal primo minuto di capitan Brunori, che andrebbe a occupare la posizione di trequartista sul centrosinistra. Sul centrodestra restano invece delle valutazioni aperte: Gyasi potrebbe essere l’opzione più concreta, mentre Palumbo non sembrerebbe ancora pronto per partire titolare. Davanti spazio a Pohjanpalo.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, L’ARBITRO DEL MATCH