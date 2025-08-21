Palermo, ufficiale la cessione di Buttaro al Foggia

Alessio Buttaro saluta Palermo. Il difensore è un nuovo giocatore del Foggia. Il classe 2002 si trasferisce con la formula del prestito secco, il suo contratto col club rosa è in scadenza nel 2027.

Buttaro era stato escluso dal progetto tecnico del Palermo a inizio estate. Il difensore non era partito in ritiro con il resto dei compagni e ha trovato solo nelle ultime ore la nuova destinazione. Giocherà nel Foggia allenato da Delio Rossi.

La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Calcio Foggia il difensore Alessio Buttaro.





Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.

Ad Alessio un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

