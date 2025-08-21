Serie B 2025/26, dove vedere le partite in tv e streaming
La Serie B 2025/26 è pronta a regalare spettacolo e adrenalina, con tanti club blasonati e sfide che promettono emozioni fino all’ultima giornata. Ma la domanda che si fanno tutti i tifosi è: dove vedere le partite in diretta, sia in TV che in streaming?
In questa guida aggiornata scoprirai tutte le piattaforme che trasmettono il campionato cadetto: DAZN, LaB Channel su Amazon Prime Video e i pacchetti TIMVISION, con prezzi, opzioni e dispositivi compatibili.
1. DAZN: l’opzione completa per Serie B e altro ancora
-
DAZN trasmetterà tutte le partite della Serie B 2025/26, con diritti confermati fino al 2027 .
-
I pacchetti disponibili:
-
DAZN Goal: include tutta la Serie B, tre partite a giornata di Serie A, Serie A Femminile, LaLiga e Liga Portoghese.
-
Costi: 129 €/stagione (pagamento unico), 10,75 €/mese con vincolo annuale, oppure 19,99 €/mesesenza vincoli.
-
Altra tariffa: 13,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate.
-
-
DAZN Full: include tutti i contenuti del pacchetto Goal più Serie A completa, altri sport e canali Eurosport.
-
Prezzi: 359 €/anno (una tantum), o 34,99 €/mese in 12 rate, oppure 44,99 €/mese senza vincoli.
-
-
-
Nessun aumento di prezzo rispetto alla stagione precedente: tariffe confermate anche per la 2025/26.
DAZN è accessibile su smart TV, smartphone, tablet, PC, console e dispositivi streaming (Chromecast, Fire TV Stick).
2. LaB Channel su Amazon Prime Video
-
A partire dal 3 dicembre 2024, la Lega Serie B ha lanciato LaB Channel su Amazon Prime Video Channels: tutte le gare in diretta, approfondimenti esclusivi e interviste.
-
Costi:
-
9,99 €/mese, con 7 giorni di prova gratuita. Richiede abbonamento ad Amazon Prime (4,99 €/mese o 49,90 €/anno), con prova gratuita di 30 giorni.
-
-
Accessibile su molteplici device: smart TV, mobile, tablet e PC tramite app Prime Video.
3. TIMVISION: integra DAZN nei suoi pacchetti
-
TIMVISION propone pacchetti che includono DAZN (calcio e sport), spesso con promozioni e mesi gratuiti per gli abbonati.
-
Utile per chi ha già abbonamento TIM e vuole integrare lo streaming DAZN senza costi aggiuntivi.
4. Tabella riepilogativa delle opzioni
|
Piattaforma
|
Cosa include
|
Costo indicativo
|
DAZN Goal
|
Tutta la Serie B + 3 partite Serie A/giornata
|
129 €/anno – 10,75 €/mese; 13,99 €/mese con annuale rateizzato; 19,99 €/mese senza vincoli
|
DAZN Full
|
Serie B, Serie A completa, altri sport, Eurosport
|
359 €/anno; 34,99 €/mese annuale; 44,99 €/mese senza vincoli
|
LaB Channel (Prime Video)
|
Tutta la Serie B + contenuti esclusivi
|
9,99 €/mese (7 giorni gratis) + abbonamento Prime (4,99 €/mese o 49,90 €/anno)
|
TIMVISION con DAZN
|
DAZN incluso nei pacchetti TIM
|
Promozioni variabili, spesso mesi gratuiti inclusi