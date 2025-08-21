Serie B 2025/26, dove vedere le partite in tv e streaming

La Serie B 2025/26 è pronta a regalare spettacolo e adrenalina, con tanti club blasonati e sfide che promettono emozioni fino all’ultima giornata. Ma la domanda che si fanno tutti i tifosi è: dove vedere le partite in diretta, sia in TV che in streaming?

In questa guida aggiornata scoprirai tutte le piattaforme che trasmettono il campionato cadetto: DAZN, LaB Channel su Amazon Prime Video e i pacchetti TIMVISION, con prezzi, opzioni e dispositivi compatibili.

1. DAZN: l’opzione completa per Serie B e altro ancora

DAZN trasmetterà tutte le partite della Serie B 2025/26 , con diritti confermati fino al 2027 .

I pacchetti disponibili: DAZN Goal : include tutta la Serie B, tre partite a giornata di Serie A, Serie A Femminile, LaLiga e Liga Portoghese. Costi: 129 €/stagione (pagamento unico), 10,75 €/mese con vincolo annuale, oppure 19,99 €/mese senza vincoli. Altra tariffa: 13,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate. DAZN Full : include tutti i contenuti del pacchetto Goal più Serie A completa, altri sport e canali Eurosport. Prezzi: 359 €/anno (una tantum), o 34,99 €/mese in 12 rate, oppure 44,99 €/mese senza vincoli.

Nessun aumento di prezzo rispetto alla stagione precedente: tariffe confermate anche per la 2025/26.

DAZN è accessibile su smart TV, smartphone, tablet, PC, console e dispositivi streaming (Chromecast, Fire TV Stick).

2. LaB Channel su Amazon Prime Video

A partire dal 3 dicembre 2024 , la Lega Serie B ha lanciato LaB Channel su Amazon Prime Video Channels: tutte le gare in diretta, approfondimenti esclusivi e interviste.

Costi: 9,99 €/mese , con 7 giorni di prova gratuita . Richiede abbonamento ad Amazon Prime (4,99 €/mese o 49,90 €/anno), con prova gratuita di 30 giorni.

Accessibile su molteplici device: smart TV, mobile, tablet e PC tramite app Prime Video.

3. TIMVISION: integra DAZN nei suoi pacchetti

TIMVISION propone pacchetti che includono DAZN (calcio e sport), spesso con promozioni e mesi gratuiti per gli abbonati.

Utile per chi ha già abbonamento TIM e vuole integrare lo streaming DAZN senza costi aggiuntivi.



4. Tabella riepilogativa delle opzioni

Piattaforma Cosa include Costo indicativo DAZN Goal Tutta la Serie B + 3 partite Serie A/giornata 129 €/anno – 10,75 €/mese; 13,99 €/mese con annuale rateizzato; 19,99 €/mese senza vincoli DAZN Full Serie B, Serie A completa, altri sport, Eurosport 359 €/anno; 34,99 €/mese annuale; 44,99 €/mese senza vincoli LaB Channel (Prime Video) Tutta la Serie B + contenuti esclusivi 9,99 €/mese (7 giorni gratis) + abbonamento Prime (4,99 €/mese o 49,90 €/anno) TIMVISION con DAZN DAZN incluso nei pacchetti TIM Promozioni variabili, spesso mesi gratuiti inclusi