Calciomercato Serie A: Boniface a un passo dal Milan. Il Napoli cerca una punta

È un vero e proprio valzer di attaccanti quello che sta animando gli ultimi dieci giorni di mercato in Serie A. Tra le protagoniste c’è il Milan, ormai ad un passo dal chiudere per Victor Boniface.

Il club rossonero ha trovato l’accordo totale con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto: un’operazione da circa 30 milioni di euro. Si muove anche il Napoli, costretto a correre ai ripari dopo l’infortunio di Lukaku — fuori per circa tre mesi — e alla ricerca di un sostituto da affiancare a Lucca.

Il primo nome sulla lista degli azzurri è quello di Højlund, che secondo La Gazzetta accetterebbe solo un trasferimento a titolo definitivo, rifiutando la formula del prestito. Non è però l’unica pista seguita da De Laurentiis: restano sul tavolo anche Pinamonti e Dovbyk, sebbene al momento le trattative non siano in fase avanzata.





