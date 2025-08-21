Calciomercato Serie B: nuova squadra per Pafundi, Lasagna al Padova. Shpendi…

Simone Pafundi è ormai a un passo dal vestire la maglia della Sampdoria: mancano soltanto le visite mediche e la firma sul contratto per ufficializzare l’arrivo del classe 2006 in blucerchiato.

Si chiude così la lunga telenovela di mercato legata al giovane fantasista, accostato nelle ultime settimane a diversi club, tra cui il Palermo – mai realmente in trattativa – e l’Avellino.

Nuova avventura anche per Kevin Lasagna, che è ufficialmente un giocatore del Padova. Dopo il colpo Papu Gómez – atteso in campo solo da ottobre al termine della squalifica per doping – i biancoscudati mettono a segno un altro innesto importante, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di Serie B, al via tra poco più di 24 ore.





Capitolo uscite: il Cagliari ha messo gli occhi su Cristian Shpendi per sostituire Piccoli, ormai vicino alla Fiorentina. Il Cesena, però, non intende fare sconti: l’attaccante albanese è considerato pedina fondamentale per il progetto e non partirà per meno di 10 milioni di euro, come riportato da TMW.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI

PALERMO – REGGIANA, L’ARBITRO DEL MATCH

BUTTARO AL FOGGIA