Palermo – Reggiana, superato il record di spettatori della scorsa stagione: il dato aggiornato

Al “Barbera” è attesa un’altra cornice di pubblico straordinaria per l’esordio in campionato del Palermo. Sono già 25.945 gli spettatori previsti per la sfida contro la Reggiana: significa che, a 48 ore dal match, sono stati venduti oltre 10 mila biglietti (gli abbonati sono poco più di 15 mila).

Si tratta di numeri da record, superiori persino a quelli della passata stagione. Allora, la gara con più presenze fu quella contro il Cosenza, che fece registrare 25.787 tifosi sugli spalti.

E il dato è destinato a crescere. Non è affatto improbabile che si arrivi infatti a 30 mila presenze, ulteriore conferma dell’entusiasmo sempre più forte che circonda la squadra di Inzaghi.





