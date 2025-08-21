Serie A, Berardi non tradisce il Sassuolo: ufficiale il rinnovo fino al 2029

Domenico Berardi può considerarsi una delle ultime vere bandiere del calcio italiano. L’attaccante del Sassuolo ha scelto ancora una volta la fedeltà ai colori neroverdi, rinnovando il contratto fino al 2029.

Nonostante in più occasioni sembrasse vicino a lasciare l’Emilia, Berardi ha sempre scelto il Sassuolo, costruendo qui l’intera sua carriera: dal 2011 a oggi ha collezionato 400 presenze, impreziosite da 148 gol e 110 assist.

Quest’anno – infortuni permettendo – Berardi avrà l’ennesima occasione di ritagliarsi uno spazio da protagonista in Serie A, cercando di raggiungere l’obiettivo della salvezza con Fabio Grosso in panchina.





La nota del Sassuolo

L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029.

Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi.

Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi.

Domenico Berardi:

“Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio:

“Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo”.

Insieme fino al 2029, per continuare a scrivere nuove pagine di storia neroverde!

