Serie B, un match della prima giornata gratis su Dazn: ecco quale

Pescara – Cesena, match d’apertura del nuovo campionato di Serie B, sarà visibile gratis su Dazn. La partita è in programma venerdì 22 agosto alle ore 20.30.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Si aprono le danze

Si alza il sipario sul nuovo campionato di Serie B allo stadio “Adriatico”, dove il Pescara di Vivarini sfida il Cesena guidato da Mignani. I biancazzurri, trascinati dall’entusiasmo per la promozione conquistata ai playoff sotto la guida di Baldini, vogliono partire con il piede giusto nella corsa all’obiettivo salvezza.





Di fronte, però, ci sarà un Cesena ambizioso, reduce da una stagione positiva chiusa con i playoff, interrotti al turno preliminare contro il Catanzaro. Entrambe le formazioni arrivano da un’eliminazione al primo turno di Coppa Italia: il Pescara per mano del Parma, i romagnoli invece sconfitti ai rigori dal Pisa.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI

PALERMO – REGGIANA, L’ARBITRO DEL MATCH

BUTTARO AL FOGGIA