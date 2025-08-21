Jesse Joronen è un nuovo giocatore del Palermo / UFFICIALE

Jesse Joronen è un nuovo giocatore del Palermo. Il portiere finlandese, che era svincolato, ha firmato un contratto annuale con opzione per la seconda stagione e arriverà stasera in città. Il suo innesto si è reso necessario dopo l’infortunio di Gomis, che ha ridotto le alternative tra i pali.

Reduce da un’annata complicata in Serie A con il Venezia, Joronen aveva iniziato da titolare ma, a causa di alcuni errori nelle prime giornate, era stato relegato in panchina dopo appena sette presenze, chiudendo la stagione con sole otto apparizioni complessive. Gli arancioneroverdi hanno così scelto di non rinnovargli il contratto, lasciandolo svincolato fino alla chiamata del Palermo.

In passato, però, il portiere si era distinto con buone prestazioni in Serie B, difendendo i pali di Venezia e Brescia. Proprio in Lombardia aveva già lavorato con Inzaghi, oggi allenatore dei rosanero.





La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jesse Joronen.

Il calciatore, svincolatosi dal Venezia FC, si è legato al Club di viale del Fante a titolo definitivo.

A Jesse il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

