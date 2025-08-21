Palermo, buone notizie dall’infermeria: Peda ha recuperato dall’infortunio

Buone notizie dall’infermeria: Patrick Peda ha recuperato dall’infortunio subito nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Cremonese e sarà a disposizione di Inzaghi per la gara inaugurale di campionato contro la Reggiana.

Un recupero importante per i rosa, che così guadagnano un’alternativa in più nel ruolo di braccetto destro, in attesa di novità sulla situazione legata a Magnani. Contro gli emiliani, però, Peda dovrebbe partire dalla panchina, con Diakitè confermato sulla linea difensiva.

Sabato scorso, Peda aveva lasciato il campo al 43’ del primo tempo dopo un duro contrasto con Pezzella. Fortunatamente il polacco ha recuperato in tempi record da quella che si è rivelata solamente una forte contusione e sarà pronto a dare il suo contributo già da sabato al “Barbera”.





