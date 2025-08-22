Palermo, i tifosi a supporto di Magnani: “Forza, la 12 è con te”

Anche io tifosi del Palermo di stringono attorno a Magnani. Il difensore rosanero sta passando un periodo complicato e i supporter sono dalla sua parte.

Magnani ha dei problemi personali che esulano dall’aspetto tecnico-tattico e non è disponibile: il club rosanero gli ha lasciato il suo spazio concedendo un permesso e se è il caso tornando sul mercato.

I tifosi della Curva Nord 12 però hanno deciso di supportare il calciatore con uno striscione che recita: “Forza Magnani la CN12 è con te”.



