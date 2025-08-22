Augello: “Palermo competitivo, ho visto un progetto importante”

“Se sono arrivato qui dopo un po’ di anni di Serie A è perché ho visto qui un progetto importante: un nuovo rilancio, un qualcosa di diverso per me. Sono convinto di poter esprimermi al massimo per potare il Palermo dove merita per poi proseguire un percorso importante e ambizioso con con il City Group”.

Lo ha detto Tommaso Augello, intervistato dal Giornale di Sicilia. Il calciatore ha esaminato la situazione. “La squadra è molto competitiva ed è stata costruita per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo tutto per fare bene, penso sia stato fatto un grande mercato. Dobbiamo puntare in alto e fare il meglio possibile”.

Poi, Inzaghi di cui colpisce “la sua determinazione, la voglia di arrivare e fare bene. Non lascia nulla al caso, tutto è improntato all’obiettivo. Quando arriva al campo è già concentrato, lo stiamo seguendo in tutti i dettagli”.



