Palermo, Veroli è rosanero: depositato il contratto / UFFICIALE

Davide Veroli ha superato le visite mediche ed è un nuovo calciatore del Palermo. A darne notizia ufficiale il sito della Lega B in cui appare depositato il contratto in favore dei rosanero.

Il Palermo così, in attesa di risposte sul futuro di Magnani e avendo preso Joronen, chiuderebbe con il mercato. Veroli è un under e non andrebbe a intaccare la lista over.

Veroli, classe 2003, arriva in prestito e in formazione agirà in qualità di vice Ceccaroni avendo tempo di crescere.





Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli.

Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto.

A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.