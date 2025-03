Giacchetta (ds Cremonese): “Vazquez? Squalifica ingiusta. Durante la gara si dicono tante cose”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha rilasciato un’intervista a La Provincia di Cremona, in cui ha parlato anche della squalifica di 10 giornate a Franco Vázquez, accusato di aver pronunciato frasi razziste nei confronti di Dorval, laterale del Bari.

“La maxi squalifica, in qualche modo, è ingiusta, perché durante una partita i giocatori si dicono tante cose – ha dichiarato Giacchetta -. Quello che è successo è stato un piccolo corto circuito, che può capitare quando prendi un gol al 96′, ma non sto cercando di giustificarlo. L’assenza di Vázquez, però, ha dato una spinta positiva alla squadra, che vuole dimostrare di essere forte anche senza di lui”.

Il ds grigiorosso ha poi aggiunto: “Parliamo di un campione per la Serie B, e siamo fortunati ad averlo. Mi dispiace molto per quello che sta vivendo e per quanto accaduto. Chi conosce Franco sa che è una persona di grande qualità. Le vittorie contro Catanzaro e Palermo sono anche merito suo: è un esempio, dentro e fuori dal campo. Auguro a tutti i calciatori di poter lavorare con lui, perché è un modello“.





