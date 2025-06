Giornale di Sicilia – “Palermo-Inzaghi alla stretta finale”

E’ soltanto “questione di tempo” secondo quanto riportato oggi dal Giornale di Sicilia. Filippo Inzaghi presto sarà rosanero e si avvicinerebbe la stretta finale.

Il nodo ancora da sciogliere riguarda il Pisa che ha una posizione di forza per via degli ulteriori due anni di contratto firmati dal tecnico. Per, il quotidiano parla di un accordo di massima che sarebbe raggiunto e includerebbe l’arrivo in sicilia anche di Emanuel Vignato in cerca di rilancio.

Il Pisa attualmente sta cercando di ottenre il più possibile dalla trattativa giocando al rialzo, ma la volontà di Superpippo sarebbe stata decisiva. “In sintesi, sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima che i contorni della vicenda si definiscano del tutto”, si legge.