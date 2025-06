Di Carlo: “Palermo è in buone mani. Conosco Inzaghi, è un ottimo allenatore”

Parla Mimmo Di Carlo. In occasione della reunion della squadra del Palermo della rinascita, quella del 1987/88, l’ex centrocampista rosanero ha parlato di diversi temi, anche legati alla situazione attuale del club.

Di Carlo è stato calciatore del Palermo dal 1987 al 1990: in maglia rosanero ha collezionato 97 presenze segnando anche 6 gol. In quelle stagioni (non la prima, quella della rinascita) è stato anche anche capitano della squadra.

“Il Palermo ha una società veramente importante, Palermo è in buone mani – afferma -. Peccato che in questi tre anni di investimenti non è ancora riuscito ad arrivare in Serie A, ma non è facile. Spero che da qualche errore, commesso da tutti, giocatori, allenatore e società, si possa imparare, perché gli obiettivi sono ben chiari”.





Il Palermo ha già individuato il prossimo allenatore: “Conosco Inzaghi, è un ottimo allenatore e motivatore, ci somigliamo per certi versi perché abbiamo fame di calcio, ci pensiamo dalla mattina alla sera. Pippo negli ultimi anni ha vinto anche qualche campionato di Serie B, Palermo è una piazza dove bisogna avere grandissimo equilibrio e personalità. Bisogna mettere i calciatori nelle condizioni di fare bene, il Palermo con la qualità che ha deve ambire alla Serie A”.

“Brunori e Pohjanpalo? Vuoi vincere facile (ride ndr.) Poi bisogna fare squadra, Luis Henrique insegna, il Psg ha vinto la Champions dopo che Mbappe è andato via. Quando si vince, come il mio Palermo nel 1988, è perché si crea quell’alchimia perfetta tra giocatori, allenatore, tifosi e società”.

Sulla possibilità di allenare il Palermo in futuro: “Sarebbe un sogno ma in questo momento qui è giusto che si cerchino altri profili. In futuro chissà, ho tanta esperienza, spero comunque che chiunque arrivi porti il Palermo in Serie A”.

