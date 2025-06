Disastro Italia contro la Norvegia: il mondiale è già in salita

È un’Italia irriconoscibile quella vista in campo a Oslo. La Norvegia vince 3 – 0 senza difficoltà e mantiene il primato del Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026. Una sconfitta pesantissima per gli azzurri di Spalletti che, pur avendo ancora due partite da recuperare rispetto ai nordici, mettono subito a rischio il cammino verso un Mondiale che manca ormai dal 2014.

La gara

Primo tempo da mal di testa per l’Italia: al 14’ Nusa imbecca Sorloth con una palla che taglia la difesa azzurra, e per l’attaccante dell’Atletico Madrid si tratta solo di insaccare alle spalle di Donnarumma.

Lo stesso Nusa firma il raddoppio, al 34’, mandando a spasso Rovella e Di Lorenzo e scaraventando una sassata all’incrocio dei pali. Otto minuti più tardi, é il solito Haaland a chiudere i conti già nel primo tempo: l’attaccante del Manchester City riceve da Ødegaard, salta Donnarumma e segna a porta spalancata.





Nella ripresa, l’Italia non riesce a ridurre lo svantaggio e neanche a costruire una vera occasione per riaprire la partita. I norvegesi ne approfittano e conquistano tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

Prossimo impegno

Gli uomini di Spalletti torneranno in campo lunedì 9 giugno al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro l’Andorra: un’occasione da non fallire per riscattare, in parte, una prestazione disastrosa e restare in corsa per la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti d’America.