Palermo 1987/88, che festa per la reunion! Emozioni e pelle d’oca al “Barbera”

Emozioni, pelle d’oca, entusiasmo, sorrisi, abbracci, curiosità. Soprattutto, commozione. C’è stato tutto questo, stamattina, allo stadio “Barbera” per la reunion del Palermo 1987/88, quello che ripartì dalla Serie C2 dopo la radiazione, conquistando subito la promozione.

C’erano quasi tutti i protagonisti di allora, guidati da Pino Caramanno, l’allenatore di Piana degli Albanesi, adesso 85enne, festeggiato dai ‘suoi’ ragazzi. È stato un vero e proprio tuffo nel passato, con l’ingresso sul prato del “Barbera”, la visita nello spogliatoio che tante volte ha ospitato quei giocatori, e poi quel museo ricco di cimeli che ha risvegliato tante emozioni.

“Il museo siamo noi”, ha detto qualcuno scherzando. Tanti selfie, anche con i tifosi presenti, tanti aneddoti sul calcio di una volta, anche qualche lacrima di commozione.





Per molti è stato un ritorno a Palermo dopo 37 anni, qualcuno invece, come l’ex capitano Mimmo Di Carlo, c’era tornato da avversario. La pattuglia dei palermitani era rappresentata dal bomber Santino Nuccio, che ha rievocato il suo epico gol in rovesciata contro la Juve Stabia, dal centrocampista Francesco Sampino, dal difensore Angelo Cracchiolo, e dal portiere Angelo Conticelli.

Presenti anche il portiere Pietro Pappalardo, gli attaccanti Claudio Casale (particolarmente emozionato) e Sossio Perfetto (in grandissima forma), Giampiero Pocetta (adesso procuratore), i centrocampisti Antonio Carucci, Rocco Macrì (uno dei promotori della reunion), Mariano Marchetti, e il difensore Giorgio Carrera (leader e capitano di quella squadra).

Particolarmente emozionato Maurizio D’Este, che ha simbolicamente baciato il terreno di gioco del “Barbera” ricordando la tripletta all’Ajax, e Pietro De Sensi, ai tempi giovanissimo terzino ma successivamente protagonista di oltre 200 presenze in rosanero con ben 17 gol. C’erano anche la moglie di Tonino Cerro e il figlio di Nicola Massei, uno allenatore, l’altra massaggiatore, due protagonisti di quella cavalcata.

A fare gli onori di casa, il presidente del Palermo, Dario Mirri, a quei tempi tifoso ‘da gradinata’, e il direttore generale, Giovanni Gardini. Il responsabile del Palermo Museum, Giovanni Tarantino, ha guidato il gruppo in questo tuffo nel passato.

La festa del Palermo 87/88 continuerà nel pomeriggio, dalle 18, al San Paolo Palace Hotel, in via Messina Marine, per un evento di solidarietà a favore di “Ali per Volare”. Condurrà Roberto Gueli, con Roberta Giuffrè, sarà presente tutta la squadra e sarà anche l’occasione per rivedere i video di quella stagione recuperati dall’appassionato tifoso Roberto Pedivellano.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO RIPARTE DALLA DIFESA A TRE