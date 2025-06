Il Palermo di Inzaghi riparte dalla difesa a tre: e davanti ci sono varie possibilità

Dicono che Filippo Inzaghi sia impaziente iniziare la nuova avventura sulla panchina del Palermo. Nessuno dubita che nelle prossime ore rescinderà il contratto col Pisa ma solo dopo la firma potrà dedicarsi finalmente alla sua nuova squadra che, peraltro, conosce abbastanza bene avendola “studiata” da avversario nella stagione appena conclusa. In attesa del nuovo incarico, Inzaghi troverà anche il modo di scherzare sui tanti messaggi di auguri via social che gli arrivano dai tifosi arabi che lo hanno confuso con il fratello Simone.

Per il tecnico piacentino si tratta della prima esperienza in Sicilia, dove con ogni probabilità proverà a riproporre quel modello di gioco che, negli ultimi anni, lo ha reso uno degli allenatori più efficaci della categoria. Il suo curriculum parla chiaro: tre promozioni conquistate – una dalla Serie C alla B con il Venezia e due salti dalla cadetteria alla massima serie con Benevento e Pisa – a testimonianza di un metodo solido, vincente e ben collaudato.

Il gioco di Inzaghi

La carriera da allenatore di Inzaghi comincia nella stagione 2014-15 alla guida del Milan, con il 4-3-3 come sistema di riferimento. Uno schema che lo accompagna anche nella prima parte della sua esperienza in Serie C con il Venezia.





Nella stagione successiva, Inzaghi passa al 3-5-2 e ottiene la prima promozione della carriera con i lagunari. Al Benevento torna alla difesa a quattro, una soluzione che in Serie B si rivela dominante, ma che in A si mostra meno efficace, tanto che i campani chiudono al terzultimo posto e retrocedono.

Col passare degli anni, però, la difesa a tre diventa un marchio di fabbrica: la utilizza con successo anche alla Reggina nel 2022-23, conducendo la squadra ai playoff – con Pierozzi tra i protagonisti – e la ripropone al Pisa nell’ultima stagione, alternando 3-5-2 e 3-4-2-1, con cui centra una nuova promozione.

Pur non essendo un integralista, Inzaghi ha dimostrato negli anni di prediligere una struttura tattica solida, fatta di equilibrio, intensità e capacità di adattamento. Le sue squadre si sono sempre distinte per una difesa compatta, centrocampisti dinamici e attaccanti generosi, capaci di unire sacrificio e qualità.

Come potrebbe giocare il Palermo?

Parlare di moduli e scelte tattiche agli albori della stagione è prematuro, ma è inevitabile iniziare a immaginare il volto del nuovo Palermo targato Inzaghi. La base da cui partire sembra già ben definita: la difesa a tre. Un sistema di gioco che i rosa hanno adottato da gennaio in avanti, ma che non ha portato grossi benefici in fase difensiva.

Resta da capire se Inzaghi sceglierà di confermare il 3-4-2-1, modulo che però penalizzerebbe ancora una volta Brunori, costretto a giocare da trequartista “adattato”. In alternativa, si potrebbe optare per un 3-5-2 più tradizionale, con i due attaccanti vicini. In tal senso, la coppia formata da Brunori e Pohjanpalo rappresenterebbe una solida base offensiva su cui ripartire. Non è da escludere nemmeno un 3-4-1-2, a maggior ragione se dal Pisa arrivasse anche Vignato che ha caratteristiche da trequartista.

In difesa, i punti fermi restano Magnani e Ceccaroni. Si riparte dunque da un attacco ben definito e da due terzi del reparto arretrato già collaudati. Su questa struttura sarà necessario costruire il resto della squadra, seguendo le indicazioni di un allenatore noto per la sua meticolosità e per l’alto livello di selettività.

L’impronta di Inzaghi potrebbe portare equilibrio e maggiore solidità, ma ancor più del sistema di gioco conteranno gli interpreti. L’ex centravanti del Milan ama costruire squadre fisiche, generose, aggressive, ma anche capaci di esprimere qualità nei momenti chiave.

La campagna acquisti seguirà probabilmente la filosofia pragmatica di Inzaghi: giocatori concreti, esperti della categoria, abituati a battagliare nel rettangolo di gioco. Con la regia congiunta di Osti e del tecnico piacentino, il Palermo punta a costruire un gruppo solido, competitivo e affamato, con il chiaro obiettivo di tornare in Serie A nel minor tempo possibile.

