Il Palermo e i campioni del mondo: Inzaghi dopo Gattuso, ma tanti hanno sfiorato la panchina rosa

Il Palermo è vicino ad accogliere in panchina un campione del mondo e lo farebbe per la seconda volta nella sua storia: la firma di Pippo Inzaghi sembra imminente, la trattativa con il Pisa è ben avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare prima del termine di questa settimana. Non si tratta del primo tecnico ad aver alzato la coppa del mondo a essere stato accostato al Palermo negli ultimi mesi.

Da Grosso e Gilardino fino a Pirlo e Cannavaro. E De Rossi…

La panchina del Palermo è stata accostata innumerevoli volte a dei campioni del mondo del 2006: solamente nell’ultimo anno se ne contano almeno cinque di allenatori che in quella celebre spedizione in Germania furono assoluti protagonisti della vittoria finale a Berlino. L’ultimo in ordine di tempo è Alberto Gilardino: il tecnico ha raggiunto la promozione in Serie A con il Genoa nella passata stagione ma nel massimo campionato ha subito un esonero a favore di Patrick Vieira. Tra l’altro, l’ex attaccante ha vestito la maglia rosanero anche da calciatore nella stagione 2015/16, segnando 10 gol in 33 presenze.

Nel corso della pausa invernale invece a essere accostati al Palermo sono stati Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro: il club rosanero è stato a un passo dal cambiare in panchina, la posizione di Dionisi in quel periodo era più traballante che mai ma alla fine si è deciso (a posteriori, malauguratamente) di proseguire con il tecnico toscano. Pirlo si era liberato dopo essere stato esonerato a inizio campionato dalla Sampdoria, mentre Cannavaro, che nel 2024 aveva raggiunto in corsa la salvezza con l’Udinese, ha invece scelto la panchina della Dinamo Zagabria (viene esonerato ad aprile dopo 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).





Sono stati vicini al Palermo anche Fabio Grosso e Daniele De Rossi: è agli atti che l’ex terzino sinistro, oggi allenatore del Sassuolo, ha rifiutato la panchina del Palermo dopo l’esonero di Corini arrivato nell’aprile del 2024. Grosso ha deciso in quel momento di non raccogliere la “patata bollente”, intuendo che quella rosanero fosse forse una causa persa ed evitando così di incrinare il suo splendido rapporto con la piazza siciliana. Quella di De Rossi invece è sempre stata più una suggestione che altro, il suo nome è uscito fuori con l’approdo a Palermo del City Group. Il suo nome figurava tra quelli che proponeva “l’algoritmo”, ma poi il club rosa virò su Corini.

Gattuso l’unico precedente, Inzaghi è pronto

L’unico campione del mondo ad aver allenato il Palermo rimane a oggi Gennaro Gattuso: quella dell’ex centrocampista fu la seconda esperienza in panchina, a sceglierlo fu Maurizio Zamparini che Gattuso, nonostante l’esonero dopo poche giornate, ha sempre ringraziato per l’opportunità. L’esperienza di “Ringhio” in rosa nel 2015 durerà appena sei partite di Serie B (più due di Coppa Italia), dopo due vittorie, un pareggio e tre sconfitte viene esonerato e sostituito da Beppe Iachini, che guiderà poi il Palermo alla promozione diretta.

Filippo Inzaghi arriverebbe invece sulla panchina del Palermo con molta più esperienza: tutti i nomi appena citati non hanno mai scaldato i cuori dei tifosi rosanero come quello di “super Pippo”. A parlare è il curriculum di Inzaghi che allena ormai già da più di 10 anni, conditi con due promozioni in Serie A con Benevento e Pisa, una in Serie B con il Venezia (con il quale ha vinto anche la Coppa Italia Serie C).

