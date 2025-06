Mirri: “Palermo, i fallimenti sono altri e li abbiamo vissuti. Su Inzaghi…”

Parla Dario Mirri. Il presidente del Palermo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’inaugurazione del murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere CEP. Il numero uno del club rosanero ha parlato anche della stagione appena conclusa, tirando le somme con uno sguardo verso il futuro.

“Abbiamo superato dei fallimenti veri, quelli sportivi non sono dei fallimenti veri – afferma Mirri -. Il Palermo oggi ha una forza e una dimensione che ci consente di guardare avanti con orgoglio, passione e determinazione. Gli errori si commettono ma quando si cade ci si rialza”.

Su Inzaghi come possibile nuovo allenatore del Palermo: “Non credo si possa continuare a pensare che ci possa essere un salvatore o un colpevole. Bisogna lavorare tutti insieme, non so chi sarà l’allenatore ma sarà qualcuno che dobbiamo sostenere. Credo che Corini, Dionisi e Mignani hanno avuto sulle spalle i segni della fatica come se fossero gli unici responsabili”.





Sulla contestazione: “I tifosi fanno i tifosi. È giusto così, contestano se vogliono contestare ed è giusto che osannino i giocatori quando vinceranno le partite. Giusto che facciano quello che sentono nel cuore”.

