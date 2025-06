Palermo, situazione portieri: Osti ancora su Audero (ma non solo). C’è anche il nodo Gomis

Una situazione sulla quale intervenire il prima possibile sarà quella legata ai calciatori che difenderanno la porta del Palermo nella prossima stagione. Il ruolo è delicato e il direttore Osti e già al lavoro per trovare le soluzioni e non commettere gli errori del passato, ma varie pedine dovranno andare al loro posto.

Il Giornale di Sicilia, nell’edizione odierna, analizza il capitolo legato agli estremi difensori, strettamente al mercato. Il primo nella lista di preferenze del diesse sarebbe Audero e tutto dipenderà da due fattori: intanto, il prezzo. Il Palermo dovrà trovare la quadra col Como, proprietario del cartellino, e trovare la giusta cifra.

Poi, la volontà del calciatore, che nonostante la difficile mezza stagione ha, comunque, legato con la piazza e non dovrebbe rappresentare problema. Ovviamente il Palermo si muove anche su altri fronti, come quello di Radunovic (qui i dettagli).





C’è anche il nodo Gomis, che vorrebbe restare ma, visti i suoi 31 anni, con un ruolo di primo piano e non gradirebbe essere dodicesimo. I rosa, però, difficilmente potrebbero offrirgli tale occasione mentre analizzano le sue condizioni fisiche dopo il lungo infortunio.

Desplanches e Sirigu sono destinati all’addio, ma in modo diverso. Per il primo non sarà definitivo: verrà mandato in prestito a fare esperienza. Il secondo invece è in scadenza senza possibilità di rinnovo: potrebbe addirittura dire addio al calcio. Infine Di Bartolo o Nespola nel ruolo di terzo, con l’ex Lommel di pochissimo in vantaggio nonostante i guai fisici patiti in stagione.