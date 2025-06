Spezia, Elia: “Non è questo il finale che sognavamo, ma abbiamo dato tutto”

Parla Salvatore Elia. Tanta la delusione dell’esterno dello Spezia, reduce dalla finale playoff persa contro la Cremonese. I liguri sono stati sconfitti con il risultato di 2 – 3.

“Non è questo il finale che sognavamo e ci eravamo immaginati – afferma -. La delusione è tanta ,sarà difficile da metabolizzare questa sconfitta. È stata una stagione incredibile, fatta di un gruppo fantastico e speciale. Abbiamo dato tutto in ogni singola partita senza mai arrenderci anche nei momenti difficili”.

“Stavamo per coronare un sogno di un’intera città ma anche un sogno che avevamo tutti noi nella nostra testa e nel cuore. Purtroppo a volte non tutto va come si desidera e bisogna accettarlo. Sarà un estate lunga , ma adesso bisogna cercare di recuperare le energie per poi ripartire ancora più forte. Grazie a tutti voi che ci siete stati sempre vicini in ogni momento. Ci vediamo presto”.