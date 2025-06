Padova, completata l’iscrizione alla Serie B: gara casalinghe al “Garilli” di Piacenza

Il Padova ha ufficializzato il completamento dell’iscrizione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2025-2026, attraverso il deposito di tutta la documentazione richiesta presso gli uffici della Lega Nazionale Professionisti Serie B di Milano. Si tratta di un passaggio formale ma fondamentale, che conferma la presenza del club biancoscudato tra le squadre partecipanti al prossimo torneo cadetto.

La società ha anche ringraziato il Piacenza, il Presidente Marco Polenghi, il direttore generale Francesco Fiorani, il Comune e la Prefettura di Piacenza per la disponibilità dimostrata nella concessione dello stadio “Leonardo Garilli”, che ospiterà le gare interne del Padova nella stagione 2025-2026.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Il Calcio Padova comunica che, in data odierna, è stato completato il deposito presso gli uffici della Lega Nazionale Professionisti Serie B di Milano di tutti i documenti necessari all’iscrizione del club al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2025-2026. La società biancoscudata ringrazia la società Piacenza Calcio 1919 ssdrl, il Presidente Marco Polenghi, il direttore generale Francesco Fiorani, il Comune e la Prefettura di Piacenza per la disponibilità alla concessione dello stadio Leonardo Garilli per la disputa delle gare casalinghe”.





