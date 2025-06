Manchester City, 110 milioni per due giocatori: dopo Reijnders è fatta anche per Aït-Nouri

Il Manchester City non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato. Dopo l’arrivo imminente di Tijjani Reijnders dal Milan, il club di Pep Guardiola ha ormai chiuso anche per Rayan Aït-Nouri. Il terzino sinistro del Wolverhampton arriverebbe per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche nei prossimi giorni.

A spingere Aït-Nouri verso il sì definitivo sarebbe stato il progetto tecnico presentato dal City, ritenuto convincente dal calciatore. Arrivato al Wolverhampton nel 2020, il laterale algerino si è affermato come uno dei punti fermi della squadra, collezionando 120 presenze e realizzando 9 reti, diventando un elemento chiave nello scacchiere dei Wolves.

Il Manchester City, dopo una stagione deludente priva di trofei, è determinato a rilanciarsi con decisione. Guardiola ha chiuso il campionato al terzo posto, a ben 13 punti dal Liverpool campione d’Inghilterra, e anche nelle coppe il percorso è stato al di sotto delle aspettative, sia in Europa che in ambito nazionale.





Per questo, il club sta lavorando con grande attenzione per rafforzare ulteriormente la rosa e tornare subito ai vertici del calcio inglese e internazionale, spendendo più di 100 milioni per appena due calciatori.

