Inter, Chivu in pole per il dopo Inzaghi: il Parma punta De Rossi

Cristian Chivu potrebbe essere il successore di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, conclusasi con un netto 5 – 0, Inzaghi ha incontrato la dirigenza nerazzurra per comunicare la propria intenzione di lasciare l’incarico. A quel punto, la società si è mossa con rapidità per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida tecnica della squadra.

Tra i nomi presi inizialmente in considerazione ci sarebbe stato in pole quello di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como. Tuttavia, i lariani — e in particolare il presidente Suwarso — si sarebbe opposto fermamente a un possibile trasferimento del tecnico spagnolo all’Inter, respingendo ogni tipo di approccio da parte dei nerazzurri.

Esclusa la pista Fabregas, l’Inter avrebbe valutato altri profili. Oltre a Patrick Vieira, attualmente al Genoa, sarebbe emerso con forza il nome di Cristian Chivu, tecnico del Parma. Marotta e Ausilio avrebbero infine deciso di puntare proprio sull’allenatore romeno, che era subentrato in corsa a Fabio Pecchia salvando la squadra e guadagnandosi la fiducia di ambiente e tifoseria. Chivu, che aveva già avviato i dialoghi per un possibile rinnovo con il Parma fino al 2027, potrebbe ora trovarsi davanti a un’opportunità decisiva per la propria carriera.





Nel frattempo, il Parma starebbe valutando le mosse per non farsi trovare impreparato in caso di partenza del proprio allenatore. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe Daniele De Rossi, fermo dall’esperienza con la Roma. Lo stesso De Rossi, nei giorni scorsi, ha manifestato il desiderio di rimettersi in gioco in un progetto che potesse dargli nuovi stimoli. La pista Parma potrebbe quindi concretizzarsi, ma prima occorrerà attendere sviluppi certi sul futuro di Cristian Chivu.

