Sudtirol, Fabrizio Castori rinnova fino al 2026 / UFFICIALE

Fabrizio Castori sarà nuovamente protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Il tecnico di grande esperienza ha infatti prolungato il proprio contratto con il Südtirol fino al 2026, come annunciato ufficialmente dalla società altoatesina attraverso i propri canali.

Nell’ultima stagione, la squadra ha chiuso al decimo posto con 46 punti, un traguardo che rappresenta una base solida da cui ripartire con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il piazzamento e ambire a traguardi più ambiziosi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

FC Südtirol comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2025-2026 a mister Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano ha sottoscritto un nuovo contratto con scadenza il 30 giugno 2026 e opzione al raggiungimento della permanenza in categoria.





Fabrizio Castori, nato a San Severino Marche, in provincia di Macerata, l’11 luglio 1954, diventato allenatore a 26 anni, unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando dieci promozioni (terza categoria con San Patrignano, Prima Categoria con Camerino, Promozione con Cerreto d’Esi, Eccellenza con Tolentino), Serie D con Tolentino e Lanciano, Serie C2 con Lanciano, C1 con Cesena e Serie B con Carpi e Salernitana) nel passare dai dilettanti ai professionisti con 46 presenze in Serie A, di cui 5 in Coppa Italia. Complessivamente: 1.470 panchine, di cui 518 tra i dilettanti e 952 tra i professionisti sono i numeri di assoluto rilievo di mister Fabrizio Castori, l’allenatore in attività con più presenze in Serie B.

Approdato alla guida dei biancorossi lo scorso 8 dicembre, ha guidato la risalita in classifica, centrando la salvezza matematica con un turno d’anticipo. 22 gare alla guida dell’FC Südtirol con 8 vittorie e 9 pareggi con 5 stop (33 punti, media 1,50). Una serie di partite che lo hanno portato ad eguagliare e superare il primato di panchine della Serie B detenuto da Guido Mazzetti (572): 575 a fine stagione 2024-2025.

Allenatore carismatico, con una forte personalità e smisurata passione, Fabrizio Castori ha lasciato l’impronta nelle città in cui ha vinto, diventando un beniamino della tifoseria: da Tolentino a Lanciano, da Cesena ad Ascoli, da Carpi a Trapani, fino all’impresa con la Salernitana nella stagione 2020-2021. Poi ha guidato il Perugia e l’Ascoli dal 13 novembre 2023 al 12 marzo 2024.

Lo staff di mister Castori è completato da: Riccardo Bocchini, viceallenatore; Carlo Pescosolido e Danilo Chiodi, preparatori atletici; Tommaso Marolda, collaboratore tecnico; Alberto Andorlini, preparatore atletico-recupero infortuni; Massimo Marini, preparatore dei portieri; Marco Castori, match analyst.

