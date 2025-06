Playout Serie B, ecco le date ufficiali. La Lega: “Gli abbinamenti…”

La Lega B comunica date e orari dei playout di Serie B: l’andata si giocherà domenica 15 giugno alle ore 20.30, mentre il ritorno si disputerà venerdì 20 giugno alle ore 20.30.

Al momento, dopo il deferimento e la penalizzazione inflitta al Brescia, la classifica prevedrebbe la disputa degli spareggi tra Salernitana e Sampdoria, ma il tutto verrà deciso al secondo grado di giudizio. La Lega fa infatti sapere che “gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione“.

IL COMUNICATO

Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della FIGC del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di Playout ed i relativi orari: domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30, venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30. Gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione.