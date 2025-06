Spalletti: “Acerbi? Mi spiegherà in cosa ho mancato di rispetto”

Continua la polemica tra Spalletti e Acerbi. Alla vigilia dell’importante sfida contro la Norvegia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali, il caso resta al centro dell’attenzione.

Dopo l’annuncio del commissario tecnico, che aveva parlato di una rinuncia alla convocazione da parte del difensore, è arrivata prontamente la replica di Acerbi, che ha accusato Spalletti di una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Il ct, però, è tornato nuovamente sull’argomento ai microfoni di Sky Sport, usando parole piuttosto dure.

“Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli avrei mancato di rispetto. E io gli dirò cosa penso del rispetto per ciò che ha fatto a me e, soprattutto, alla Nazionale”, ha dichiarato Spalletti, lasciando intendere che la frattura non è ancora sanata. Il clima resta dunque teso a Coverciano, dove gli Azzurri stanno ultimando la preparazione in vista della sfida contro la Norvegia di Haaland.





