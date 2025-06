Brescia vicino al fallimento, Castagnini: “Sto malissimo, è una cosa troppo grave”

Il Brescia è sull’orlo del fallimento. Il club ha praticamente esaurito il tempo per saldare stipendi, contributi e debiti fiscali e la società non potrà quindi iscriversi a nessun campionato professionistico. Lo spettro del fallimento è dietro l’angolo.

In merito alla situazione, il direttore sportivo, Renzo Castagnini, si è espresso così ai microfoni di Bresciaingol.it: “Fino a ieri ho provato a far cambiare idea a Cellino, ma non c’è stato nulla da fare. La cessione alla cordata nordamericana? Non si sono mai dimostrati seriamente interessati all’acquisto, il presidente era quasi disposto a regalare il club. Sto malissimo. È una cosa troppo grave”.

Il presidente Cellino avrebbe comunicato ai suoi collaboratori più stretti di non voler effettuare i versamenti richiesti. Se confermata, questa posizione segnerebbe la fine del Brescia Calcio.





