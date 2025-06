Pisa, il presidente Corrado: “Inzaghi? Ha un contratto, se non si sente pronto per la Serie A…”

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado parla della trattativa che porterebbe Filippo Inzaghi al Palermo. Il numero uno nerazzurro ha rimandato qualsiasi tipo di ufficialità, dichiarando durante l’evento “Welcome Back” che a lui non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiai in merito.

“Inzaghi ha un contratto di altri due anni e pensavamo di aprire un progetto che pensavamo sarebbe durato anche per la Serie A – ha detto Corrado, parole riportate da sestaporta.news – Nel caso in cui l’allenatore non si senta pronto per la Serie A o sia lusingato da altre offerte, oggi ufficialmente questa cosa non si è manifestata, lo valuteremo”.

“Se ci dirà che c’è qualcosa di diverso, andremo su strade diverse – continua -. Allenatori o giocatori insostituibili non ci sono e non devono rimanere coloro che hanno ambizioni diverse. Entro i prossimi cinque giorni scioglierà le riserve e noi opereremo di conseguenza”.





“Se viene attratto da proposte che lo colpiscano noi non possiamo iniziare con uno che non è convinto al 100% di affrontare le difficoltà della Serie A. Siamo sereni, ha preso tempo, dipende da lui perché ha un contratto con noi“.