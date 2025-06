Roma, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico ha firmato un contratto pluriennale per il club giallorosso dopo essere stato 9 anni alla guida dell’Atalanta.

Per Gasperini, che con la Dea ha vinto l’Europa League, si tratta di un approdo in una grande piazza come gli era capitato nel 2011 con l’Inter. L’Atalanta ha cercato in tutti i modi di convincere il “Gasp” a rimanere ma una volta capite le sue intenzioni, lo ha salutato con un comunicato di ringraziamento.

IL COMUNICATO

L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!