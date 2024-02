Il Catania va in ritiro per evitare l’incubo playout

Il Catania va in ritiro. La società ha scelto di mandare la squadra a Belpasso per preparare la prossima partita, in programma domenica 18 febbraio in casa contro la Juve Stabia capolista.

“Un provvedimento che mette tutti di fronte a un confronto no-stop e che pone ogni singolo elemento in discussione. Dai tecnici ai dirigenti, passando per i giocatori”, si legge sul quotidiano La Sicilia. Il Catania è in crisi nera e bisogna lottare per evitare l’incubo playout.

La squadra di Lucarelli al momento occupa il quattordicesimo posto in classifica con 31 punti. Il Catania ha sei punti di vantaggio sulla Turris, che occupa il sedicesimo posto, cioè la ‘porta’ dei playout. Gli etnei non vincono dallo scorso 13 gennaio, poi tra Coppa e campionato sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte.

