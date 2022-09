MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori ‘chiede’ aiuto in zona gol, perché senza di lui il Palermo fa un’enorme fatica a segnare. Tre gol su sei sono stati realizzati dal numero 9, che è stato l’unico ad andare in rete nelle ultime tre partite dei rosanero. Le altre marcature sono arrivate da Segre di testa con l’Ascoli, Valente con il Bari ed Elia, all’esordio, col Perugia.

Come scrive Benedetto Giardina sul “Giornale di Sicilia”, manca quindi un vero “vice-Brunori”, uno su cui fare affidamento quando che l’italo-brasiliano non riesce a sbloccarsi. E senza i gol di Brunori, infatti, il Palermo ha raccolto solo il punto di Bari. Rispetto all’anno scorso – quando segnavano tanto anche Valente, Floriano e Soleri – sono stati pochi gli spunti per gli altri giocatori in zona gol.

Il bomber della panchina Soleri, che lo scorso campionato ne ha segnati 12 da subentrato, è ancora a secco in Serie B. Vero è, però, che ha trovato pochissimo spazio: 45 minuti li ha giocati contro il Perugia; poi, 10 minuti con la Reggina, 7 col Genoa e 20 col Frosinone.

E poi c’è Vido, che però non ha praticamente visto campo. Solo 11 minuti in campo per l’attaccante, che però è arrivato a Palermo proprio nelle ultime ore di mercato e dunque gli serve ancora tempo per integrarsi nei meccanismi di Corini.

