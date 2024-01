Il Palermo non molla Verde: oggi previsto il summit decisivo per l’attaccante

Prosegue il mercato del Palermo e la trattativa con lo Spezia per portare in Sicilia Daniele Verde, questo potrebbe essere un giorno decisivo. Nonostante ieri sembrava che la trattativa fosse congelata, Tuttomercatoweb scrive che oggi è previsto un nuovo summit tra le parti.

Ieri i liguri avevano fatto “dietrofront” dopo aver raggiunto l’accordo coi rosanero: nello specifico il direttore sportivo Marcia avrebbe cambiato idea dopo la doppietta realizzata contro il Pisa e adesso diventa fondamentale la volontà del calciatore.

Sul Corriere dello Sport salta fuori anche un retroscena: lo Spezia avrebbe chiesto ai rosa Vasic per chiudere la trattativa, ma il City punta sul giovane. Intanto, il tutto è subordinato all’uscita di Valente in direzione Padova e svanisce la pista Caso come sostituto dell’esterno, vicinissimo ormai a vestire la maglia della Cremonese.