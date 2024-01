Serie B: Como – Strefezza, ci siamo. Guiebre al Bari, la Reggiana vuole Bettella

Il mercato va verso la conclusione e i club di Serie B si affrettano nel concludere gli ultimi colpi. Il Palermo, protagonista con gli acquisti di Ranocchia e Diakitè, rimane in attesa per la situazione riguardante Verde, mentre è in via di definizione la cessione di Valente.

Il Como ha ormai messo le mani su Strefezza, che verrà ufficializzato a breve. Si tratterebbe del terzo acquisto ravvicinato dopo quelli di Goldaniga e Ballet.

Il Bari si sta rinforzando con Guiebre, in arrivo direttamente dal Modena. Come riporta gianlucadimarzio.com, la Reggiana avrebbe chiesto informazioni al Monza per Bettella, difensore tra gli altri ex Palermo.